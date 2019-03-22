Евросоюз отсрочил Brexit. Но не так, как хотела Тереза Мэй

Участники саммита Евросоюза единогласно одобрили перенос Brexit, как и просила британский премьер Тереза Мэй, но желаемую отсрочку сократили и выставили своё условие.

Об этом 22 марта пишет Reuters. По данным издания, дату евроразвода сдвинут с 29 марта на 22 мая, но для этого британский парламент должен одобрить соглашение о выходе страны из Евросоюза на следующей неделе. Палата общин ранее отклоняла предложенную Терезой Мэй сделку дважды.

Если голосование снова провалится, то Brexit должен будет произойти 12 апреля и без соглашения. До этой даты, по словам председателя Евросовета Дональда Туска, «все варианты остаются открыты».

«Правительство Соединенного Королевства все еще может выбрать между сделкой, ее отсутствием, более длительной отсрочкой или отзывом статьи 50 (уведомления о выходе)», – заявил он на пресс-конференции.

Тереза Мэй просила перенести дедлайн на 30 июня, но итоговое решение саммита её устроило.

Ранее СМИ писали, что промедление может дорого обойтись Великобритании, поскольку Евросоюз обещает повысить стоимость Brexit после очередной отсрочки. Новой ценой за выход из Евросоюза называли 45 млрд евро.