«Ленэнерго» перешло в режим повышенной готовности из-за ураганного ветра

«Ленэнерго» перешло в режим повышенной готовности. Причина — ураганный ветер в Северной столице.

Как рассказали 22 марта на предприятии, режим повышенной готовности введен с семи утра. В Северной столице и районах Ленобласти (в основном, западных) ожидаются порывы ветра до 19-24 м/с.

«На оперативном дежурстве в компании находится 171 бригада (614 человек), оснащенная 185 единицами специальной техники», – отметили в пресс-службе.

Тем, кто из-за непогоды останется без света, предлагают звонить на горячую линию: 8-800-700-14-71.

В Ленинградской области объявлен желтый уровень опасности — погода потенциально опасна.