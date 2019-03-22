«На банальный распил не похоже». Разработчик Tor про автоматизированный мониторинг блокировок и VPN от Роскомнадзора

Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» разместил на сайте госзакупок заказ на создание автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещенного контента в Интернете. Об этом 22 марта сообщает РБК.

Система позволит контролировать блокировку средств, позволяющих обходить государственные запреты. В том числе, работу поисковых систем, VPN-сервисов, прокси-серверов и анонимайзеров. На эти цели ведомство готово потратить 25 млн руб.

Отмечается, что система позволит разгрузить сотрудников надзорных органов, снизить текущие затраты на круглосуточный мониторинг операторов поисковых систем и VPN. Известных действующих аналогов у системы нет, отмечается в документе.

«Удивительно, что они до сих пор не разработали системы автоматизации работы ГРЧЦ. Автоматизироваться они и правда могут. Другой вопрос, какой будет результат. Например, блокировать Telegram как процесс они могут. А вот с результатом этого процесса — не очень понятно», – комментирует «страшную» новость для любителей сетевой анонимности один из разработчиков Tor Project Леонид Евдокимов.

Программист не видит в этой инициативе Роскомнадзора «банального распила». «Не думаю, что это цель. Считаю, что хотят разработать что-то по существу. Для распила слишком уж подробная и проработанная конкурсная документация», – пояснил «Фонтанке» эксперт.

Однако для успешной реализации задуманного надзорному ведомству нужна поддержка поисковиков, а те традиционно борются с сетевыми роботами, добавляет эксперт.

«Например, для того, чтоб массово автоматически собирать выдачу поисковых систем, придётся либо заручиться поддержкой поисковых систем, либо применять различные сомнительные технологии. Поисковые системы стараются бороться с роботами, которые собирают поисковую выдачу, так как прибыли эти роботы не приносят, а нагрузку создают. Вы и сами можете попробовать использовать, например, Google или Yandex через Tor и увидите диалог вида «ой, с вашего компьютера поступает много запросов», – сказал Леонид Евдокимов.

Итоги конкурса на разработку системы автоматической проверки качества VPN-сервисов и поисковиков должны подвести уже 8 апреля. Вступить в строй система должна к концу 2019 года.