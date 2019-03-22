Массовые ДТП не только на Ушаковской. В Пушкине большегруз отправил один автобус в другой

Серьёзное ДТП с двумя автобусами произошло утром 22 марта в Пушкине. «В Пушкине по гололёду фура догнала автобус. Несколько скорых», – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», называя фурой контейнеровоз.

Как пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 7:50 на пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова, по предварительным данным, тягач с полуприцепом совершил наезд на автобус «ПАЗ», который от удара по инерции въехал в другой автобус, стоящий.

В салоне «ПАЗа» упал пассажир – молодой человек лет 25 на вид. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Кадр из видео очевидца в vk.com/spb_today

«Насколько я понял, фура дала в «ПАЗ», а «ПАЗ» догнал экскурсионный автобус», – добавляет в «ДТП и ЧП» Александр.

«287-я [маршртка], я в ней ехал, – пишет Сергей. – Одного пассажира курсанты полиции начали сразу реанимировать. Остальные отделались лёгкими ушибами, вроде бы».

Отметим, что с гололедицей автомобилисты связывали и ДТП на Ушаковской развязке. Там в шесть аварий попали более 20 машин.

Судя по свидетельствам очевидцев, аварий сегодня утром было много, как и жалоб на скользкие дороги. Подробнее об этом читайте в следующих новостях «Фонтанки».