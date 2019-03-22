Ми-8 сломал хвост и совершил жесткую посадку в глухой деревне. Пассажиров приютили местные чиновники

Вертолет компании «Ямал» совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. При приземлении у него обломился хвост.

Как сообщает СКР, авария случилась утром 22 марта в селе Нори Надымского района.

«На борту находились три члена экипажа и двадцать пассажиров, из которых никто не пострадал», – говорится в заявлении ведомства.

Борт летел по маршруту Надым – Нори – Ныда – Надым. Местные жители делятся фотографиями и впечатлениями в социальной сети. По их данным, при посадке пострадал один человек. Пассажиров и экипаж временно разместили в местной администрации.

В марте Росавиация проводит плановую проверку деятельности авиакомпании «Ямал». Она располагает парком из 46 вертолетов.