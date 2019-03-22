Украинец Павел Гриб получил шесть лет за подозрительные разговоры о бомбе с сочинской старшеклассницей

Гражданин Украины Павел Гриб получил шесть лет колонии за содействие терроризму. Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Об этом 22 марта сообщает «Медиазона». Прокуратура, к слову, и запрашивала для Гриба шесть лет, несмотря на то, что это чуть ли не минимальный срок по части 1 статьи 205.1 УК РФ.

«Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления», — отмечал государственный обвинитель.

Павел Гриб пропал осенью 2017 года на территории Белоруссии, однако, вскоре выяснилось, что он находится в краснодарском СИЗО. По версии следствия, весной молодой человек переписывался со старшеклассницей из Сочи, убеждая ее взорвать самодельную бомбу на школьном выпускном вечере. Следователи считают Гриба причастным к запрещённой в России организации УНА-УНСО. Сам молодой человек вину не признал.

Напомним, в начале марта в Симферополе был задержан архиепископ «новой церкви» Украины Климент Куща, который как раз направлялся на заседание по делу Гриба. Причиной задержания якобы стала кража из его церкви.