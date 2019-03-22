Петербургские депутаты недовольны «скручиванием» пробега на автомобилях. Хотят менять Уголовный кодекс

Петербургские парламентарии хотят наказывать за обман или введение в заблуждение о состоянии автомобиля при его продаже. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Вера Сергеева.

Документ поддержали на заседании комитета по законодательству 22 марта. Согласно законопроекту, Уголовный кодекс России необходимо дополнить новым пунктом — «Мошенничество при продаже автомобиля». Недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. За изменение показаний одометра (так называемое «скручивание» пробега) депутаты хотят наказывать лишением свободы на срок до 4 лет или штрафом на сумму до 1 млн рублей.

По словам Дениса Четырбока, размер наказания будет зависеть от многих факторов, в частности, от марки машины и пробега, который автомобиль «теряет» при продаже. Вера Сергеева сообщила, что в Европе есть аналогичная практика: в Чехии за скручивание пробега наказывают годом лишения свободы.

Коммунист Александр Рассудов на заседании заметил, что существует 159 статья УК РФ о мошенничестве. Его поддержал Сергей Купченко. В ответ автор Вера Сергеева сообщила, что МВД не имеет такой практики. «Органы внутренних дел нас просто водят за нос. Они говорят: нет практики. Так это их проблемы», – отреагировал Рассудов.

Тем не менее документ поддержали единогласно. В случае его принятия на пленарном заседании парламента Петербурга инициативу рассмотрит Государственная дума.