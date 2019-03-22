Американка, порезавшая корейскую фигуристку на ЧМ, избежала наказания. Спортсменок призвали помириться

Американская фигуристка Мэрайя Белл избежала наказания за нанесение травмы представительнице Южной Кореи Лим Ын Су на чемпионате мира в Японии. Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте 22 марта сообщил, что не увидел в действиях Белл ничего предосудительного и призвал стороны к примирению.

Напомним, инцидент произошел в минувшую среду, 20 марта, во время разминки на льду. Лим Ын Су катилась вдоль бортика, когда сзади нее в опасной близости проехала американка и задела ее лезвием своего конька. Представители сборной Южной Кореи обвинили Мэрайю Белл в преднамеренном нанесении травмы, объясняя это тем, что между спортсменками по ходу сезона уже возникали конфликты.