Челябинская школьница не смогла пояснить за палёные кроссовки Balenciaga. Избиением девочки занимается полиция

Челябинская полиция проводит проверку после избиения школьницы из-за поддельных кроссовок.

«Инцидент зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, решение не принято», — сказали в пресс-службе регионального управления 22 марта.

При этом, уточняет РБК, в ведомстве не смогли уточнить характер повреждений и количество участников избиения.

Ранее мама избитой девочки рассказала местному изданию «Первый областной» свою версию событий. Она сообщила, что школьнице наносили удары по ноге и лицу, снимая всё это на телефон. По её словам, оппонентки были недовольны поддельными кроссовками модного бренда Balenciaga.

«У моего ребенка сотрясение мозга и смещение, то есть черепно-мозговая травма закрытая, и нос поврежден», — сказала мать.

Она объяснила, что двумя неделями ранее девочка попросила купить ей кроссовки Balenciaga на 8 марта. Пара разрекламированной в соцсетях обуви стоила 7 тысяч рублей. Женщина призналась, что не знает, сколько стоит оригинал. «Что у нас продают в Челябинске, то и носим», — отметила она.

Сверстницы, избивавшие девочку, якобы сказали ей снимать кроссовки или отдавать деньги.

Администрация школы в курсе конфликта. По словам директора, он начался не в учебном заведении, а в соцсетях, поэтому пока непонятно, кто его зачинщик – нападавшие или сама жертва.

Избиение подростков из-за одежды – не редкость. В 2008 году конфликт случился в школе №391 Красносельского района Петербурга. Тогда после публикации «Фонтанки» полиция обратила внимание на недетские разборки.