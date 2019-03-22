В Петербурге разбились мечты о Евросоюзе квартета южных «туристов». Их взяли на чемоданах и с путеводителем

Гости с острова вблизи Южной Азии не смогли проверить на прочность российскую границу и зря запаслись тёплыми вещами. Их вояж в европейские страны на стадии планирования оборвали петербургские пограничники.

Как сообщили «Фонтанке» в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти 22 марта, два дня назад сотрудниками погрануправления и коллегами из ГУ МВД по Петербургу и области в черте города были задержаны трое мужчин и девушка из Шри-Ланки. Компания молодых людей, старшему из которых не больше 28 лет, прибыла в Петербург транзитом и задерживаться не планировала.

На продолжение путешествия указывал походный запас еды и недавно купленные зимние вещи. Маршрут следования был заготовлен — в смартфонах нашлись карты Ленинградской области вблизи от границы Финляндии и Эстонии.

Желающих найти убежище в Евросоюзе пока определили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД. По решению суда в ближайшее время все четверо будут депортированы.