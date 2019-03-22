«Занятие, которым каждый из нас занимался». Депутаты разрешат собирать в Петербурге валежник круглогодично

Депутаты комитета законодательства петербургского парламента поддержали законопроект о возможности беспрепятственно круглый год собирать валежник в Санкт-Петербурге. Документ разработали депутаты Надежда Тихонова и Денис Четырбок.

«Занятие, которым каждый из нас занимался и, возможно, продолжает заниматься», – пояснил Денис Четырбок, представляя документ 22 марта на заседании комитета.

«Валежник можно использовать для шалаша или костра. Летний сезон близко, а в пригороде часто случаются пожары из-за гор валежника», – добавил парламентарий. Его поддержали и другие коллеги. В частности, Алексей Цивилев посчитал, что законопроект поможет в защите леса.

Проект закона поддержали единогласно. В ближайшее время его вынесут на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

В апреле 2018 года Госдума приняла закон, по которому россиянам разрешили собирать валежник.

Документ внес изменения в 32-ю статью Лесного кодекса, просто дополнив ее словом «валежник». Теперь он, вместе с пнями, корой, хворостом, новогодними елками, мхом, тростником и камышами относится к недревесным лесным ресурсам. При этом заготовку и сбор этих ресурсов статья относит к предпринимательской деятельности, для осуществления которой желающему необходимо сначала арендовать участок леса. Поправки вступят в силу только в январе 2019 года.