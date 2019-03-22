Раненный ножом в Татарстане полицейский умер в машине скорой помощи

Сотрудник полиции, раненный при нападении в Татарстане, умер в машине скорой помощи. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.

Факт утреннего ЧП в Нижнекамске официально прокомментировал Следственный комитет. По данным ведомства, «неустановленный мужчина, вооруженный ножом, напал на участкового уполномоченного полиции и нанес ему несколько ранений. Находившийся неподалеку второй полицейский вынужден был открыть огонь на поражение».

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Нападавший был убит, пострадавший сотрудник органов внутренних дел умер в машине скорой помощи (ранее сообщалось, что его госпитализировали).

Мотивы злоумышленника СК не раскрывает. Информацию о том, что мужчина сбежал из изолятора, ведомство не подтверждает.

Напомним, происшествие у здания УМВД по Нижнекамскому району на улице Юности произошло около половины девятого утра.