«Аквилон Инвест» вышел на Москву: открыты продажи в ЖК «Аквилон PARK»

«Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест», представленный в Петербурге пятью жилыми комплексами, начал продажи квартир в своем первом столичном проекте комфорт-класса «Аквилон PARK» в Новой Москве. Цены стартуют от 2,7 млн рублей.

Объект разместится на Фитарёвской улице в районе Коммунарка, который считается одним из перспективных для жизни и инвестиций: уже в этом году в 15 минутах ходьбы от «Аквилон PARK» будет открыта новая станция метро «Коммунарка». Сейчас от места строительства до МКАД можно доехать за 5-7 минут, а в 250 метрах – три остановки общественного транспорта.

Тематика проекта – «эко», что не удивительно. Дом строится в окружении двух прудов и Липового парка, в центре сложившегося квартала со всей инфраструктурой: в радиусе 500 метров – три детсада, школа с физико-биологическим уклоном, 10 корпусов поликлиники, спортивная школа, супермаркеты, кафе. Жилой комплекс возводится с учетом требований «зеленого» девелопмента, класс энергосбережения дома «А+» («Очень высокий»).

В составе проекта – многосекционный 14-этажный дом «Ш»-образной формы с подземным паркингом, встроенной коммерцией на 1 этаже, сити-боксами для хранения вещей и зеленым двором.

«Аквилон Инвест»

«Дом спроектирован согласно нашей новой концепции 4Е, где соединены передовые разработки технической лаборатории «Аквилон Инвест». Это четыре принципа прогрессивного домостроения: энергоэффективность, эргономика, экологичность и экономия. Среди новшеств – система утепления дома «Термо-S», которая позволит сократить потребление тепла до 40% , комплекс «умных» технологий «in-Home», эргономичные планировки «Разумные метры» с вариантами оптимальной расстановки мебели, гардеробными и master-спальнями и многое другое», – поделился подробностями Дмитрий Рогатых, директор по развитию СИХ «Аквилон Инвест» в Москве.

В комплексе – 1179 квартир, от студий до 4-комнатных, классических и формата «евро». Во всех – увеличенные окна с заниженным подоконником, лоджии и балконы с местом для сплит-системы, улучшенная звукоизоляция, «умные» счетчики тепла, воды и света. На последнем этаже разместятся квартиры top-flat с высотой потолков 3 м.

Внутреннюю инфраструктуру комплекса составляет двор-парк, где будет восстановлена естественная среда, выполнен ландшафтный дизайн, обустроены места для игр, спорта и отдыха, прогулочные дорожки, зоны с зелеными арками-перголами. Два помещения на 1 этаже будут выделены под развивающий клуб Akvilon-Kids и тренажерный зал Akvilon-Fitness. Они будут оборудованы всем необходимым и переданы в общедомовую собственность.

Строительство ЖК «Аквилон PARK» завершится во II квартале 2022 года. Комплекс уже прошел аккредитацию ряда банков, а так же квартиру можно приобрести в рассрочку от застройщика.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Аквилон Park» – застройщик ООО «СтройНафта», проектная декларация размещена на сайте http://akvilon-park.ru