Диагноз «наркомания» сможет поставить только специалист. Правительство не доверяет тестам на наркотики

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, меняющий правила постановки диагноза «наркомания». Соответствующий документ опубликован 22 марта на сайте обеспечения законодательной деятельности парламента.

Поправки чиновники предлагают внести в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас для признания больными наркоманией достаточно медицинского освидетельствования (то есть теста на наркотики). В новой редакции упоминание теста вообще предлагается исключить — диагноз сможет поставить только психиатр или нарколог по итогам осмотра.

При этом отдельно уточняется, что новый порядок никак не повлияет на порядок освидетельствования на противопоказания к владению оружием, а также кандидатов в водители и водителей транспортных средств.

В остальных случаях человека смогут отправить на освидетельствование только при наличии «признаков наркотического опьянения».