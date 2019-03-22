В Петербурге задержали подземных воров. Злоумышленники орудовали на центральных станциях метро два года

Полиция и Росгвардия задержали шестерых членов группы, которая занималась кражами и грабежами в подземке Петербурга.

Как сообщает 22 марта пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, предполагаемые преступники промышляли на центральных станциях, больше всего их привлекали иностранные туристы. Возраст задержанных варьируется от 29 до 47 лет. В группе царила четкая иерархия – был лидер, исполнители, контрнаблюдатели и сбытчики краденого. Деньги и ценные вещи мужчины либо незаметно вытаскивали из сумок и рюкзаков, либо отбирали силой.

Пока полиции удалось установить причастность задержанных к шести эпизодам, но не исключено, что эта цифра увеличится, так как молодчики работали в метро в течение двух лет. Однако даже по шести эпизодам ущерб немалый – около 600 тысяч рублей.

На группу вывели двое воришек. В ноябре прошлого года их поймали при попытке грабежа на станции «Маяковская».