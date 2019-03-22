ГИБДД: На Ушаковской развязке было шесть ДТП с 21 машиной. Люди уходили из пробки пешком

Подсчёт участников массовой аварии, перекрывшей рано утром 22 марта Ушаковскую развязку, завершён. Впрочем, данные ещё предварительные.

В 6:25 на развязке произошло шесть ДТП с участием 21 транспортного средства, люди не пострадали, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В оформлении ДТП и рассредоточении транспорта участвовали семь экипажей ДПС. В 9:30 движение было полностью восстановлено.

Ещё некоторое время понадобилось на то, чтобы рассосались пробки в двух районах: Приморском и Выборгском. Многие автомобилисты бросали машины и шли на метро. Сейчас движение на участке нормализовалось.

Пробка на Приморском шоссе была почти «мёртвая». На проезд 4-километрового участка уходил час вместо обычных 4 минут. «Муж не может выехать со двора на Савушкина. Говорит, от «Меркурия» до «Карусели» навигатор показывает 1,5 часа», – рассказывала Алия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я от «Карусели» до «Ленты» 1 час ехал, потом плюнул, развернулся и поехал на метро», – добавляет Виталий.

Автомобилисты связывают это ДТП с гололедицей – она как раз быстрее всего образуется на набережных и мостах, то есть на участках с повышенной влажностью. «Сегодня очень скользко после дождя и минуса», – пишет Мария. «Я с Яхтенной выезжал на Приморский проспект, и меня заносило на повороте, а с виду сухой асфальт», – отмечает Олег. Впрочем, не все с этим согласны. Герман возражает: «Ну, я бы не сказал, что был гололёд. Может, для летней резины это и гололёд. Я ехал около 80 и спокойно оттормозился».