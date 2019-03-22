Турне по цветочным магазинам закончилось для Флориста колонией. Продавцы отдохнут от него 8,5 лет

Приморский суд Петербурга на длительный срок отлучил Зуфара Гарифуллина по прозвищу Флорист от цветочных лавок. Растянувшуюся на полтора месяца серию вооружённых набегов на магазины преобразовали в 8,5 года строгого режима.

Как сообщает горпрокуратура 22 марта, суд признал Гарифуллина виновным в девяти разбойных нападениях в Приморском и Фрунзенском районах. Преступная схема, как и выбор жертв, разнообразием не отличалась. Гарифуллин под видом покупателя заходил в магазин, выбирал розу, но вместо оплаты демонстрировал нож и отбирал выручку.

Продавцам запомнился голубыми глазами, будто отсохшей рукой, немногословностью и от того особо действующим «Я не хочу убивать тебя, но...». Тяготел к цветочным лавкам, но мог заинтересоваться товарами для животных или автозаправками. Как писала «Фонтанка», в Петербурге налетчик жил без регистрации, не работал, ранее осуждался за убийство. Набеги на магазины начал в середине февраля прошлого года и полтора месяца уходил от полиции. Его проверяли на 21 налёт в разных районах города.

Суд установил, что за девять походов Гарифуллин вынул из касс 160 тысяч рублей. С учётом прошлого его признали опасным рецидивистом и определили в колонию строгого режима на 8,5 лет. Прокуратура просила 10. Флорист любовь к цветам признал и от разбойных нападений не отпирался.

Другие дела Гарифуллина рассмотрят Выборгский, Кировский, Невский и Смольнинский суды.