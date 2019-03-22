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22.03.2019 12:03
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79% россиян посчитали такси безопасным

79% россиян посчитали такси безопасным

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, приуроченного к Международному дню таксиста*. 

Так, за последние 5 лет 46% опрошенных стали чаще ездить на такси, еще 39% вызывают его примерно с той же частотой. Три четверти (77%) опрошенных считают, что в их городе достаточное количество работающих такси. 

По мнению 61% участников опроса, цена поездки на такси соответствует качеству предоставляемых услуг. Четверть (28%) опрошенных считают, что цена завышена. Лишь 8% респондентов полагают, что цена по отношению к качеству занижена. При этом, каждый второй респондент (51%) считает, что зарплата таксистов примерно такая же, как средняя по городу. Каждый шестой (16%) думает, что зарплата ниже, чем средняя, а каждый десятый (10%) – что выше. 

Наиболее важными критериями** для поездок на такси опрошенные, прежде всего, назвали техническое состояние автомобиля (2,89) и профессиональное мастерство водителя (3,21). 

В топ-3 важнейших критериев также входит длительность ожидания подачи такси (3,98). Меньше всего баллов набрали такие критерии, как: гражданство водителя (5,81), форма собственности на такси (6,42) и марка автомобиля (6,63). 

Большинство опрошенных (79%) считают, что совершать поездки на такси в их городе безопасно. Главными критериями безопасности респонденты назвали соблюдение водителем правил дорожного движения (66%), аккуратную манеру езды водителя (62%) и техническую исправность автомобиля (59%). Кроме того, по оценкам 52% пассажиров такси, техническое состояние большинства автомобилей такси за последние 5 лет улучшилось.

Коротко о главном:

– 79% респондентов считают использование такси в их городе безопасным
– Топ-3 главных критерия безопасности: соблюдение ПДД (66%), манера езды (62%), техническое состояние автомобиля (59%) 
– Топ-3 важнейших критерия при совершении поездки в такси: техническое состояние авто, мастерство водителя, время ожидания подачи такси

 

* Опрос ВЦИОМ проведен 18 и 19 марта 2019 года по заказу Общественного совета по развитию такси в регионах России. В опросе принимают участие пассажиры такси в возрасте от 18 лет, проживающие в городах-миллиониках РФ. Метод опроса – телефонное интервью по целевой выборке пассажиров такси объемом 800 респондентов.

** Представлены средние значения от 1 до 9, где 1 – наиболее важно, а 9 – наименее важно. Чем ниже средняя оценка, тем выше значимость критерия для респондента.

 

 

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22.03.2019 12:03

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