В Татарстане сбежавший из СИЗО ранил ножом полицейского и сам был убит

Сбежавший из изолятора временного содержания набросился с ножом на полицейского в Татарстане. Ответным огнем он был убит.

Как сообщает 22 марта местный телеканал НТР 24, происшествие произошло около половины десятого утра в райцентре Нижнекамск. Сбежавший из изолятора напал с ножом на полицейского у здания районного управления МВД.

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В ответ по нападавшему открыли стрельбу — он был ликвидирован. Сотрудника правоохранительных органов с ранением в шею госпитализировали.