В Казахстане полиция задержала десятки протестующих против переименования Астаны в Нур-Султан и политики бывшего главы государства

Десятки демонстрантов задержаны на антиправительственных митингах в двух крупных городах Казахстана 22 марта.

Как сообщает агентство Reuters, протестные акции организованы политическим оппонентом Назарбаева, беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, который считает 78-летнего экс-лидера республики организатором династической преемственности и подозревает его в намерении передать власть дочери Дариге.

Дарига Назарбаева избрана спикером верхней палаты парламента сразу после отставки Назарбаева, а предыдущий спикер Касым-Жомарт Токаев стал временным президентом.

Десятки сторонников Мухтара Алябова, который в данный момент проживает во Франции, вышли на улицы Алма-Аты и Астаны, которая теперь называется Нур-Султан. «Интерфакс» отмечает, что именно против этого переименования выступают многие протестующие. Они вышли на улицы с синими шарами, которые традиционно считаются символом оппозиции. Впрочем, полиция быстро задержала участников акции. Публичные митинги без согласия властей в Казахстане запрещены.

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия, но остался в политике, сохранив за собой пост главы правящей партии и место в Совете безопасности.