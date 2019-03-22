Клубный дом - остров спокойствия в центре города

Glorax Development

Ритм жизни мегаполиса постоянно повышается, растет число жилых кварталов, рассчитанных на несколько тысяч жителей. Однако далеко не все хотят жить в высотных жилых комплексах, предпочитая им обаяние старого города.

Выход – покупка квартиры в респектабельном доме средней этажности с небольшим количеством квартир в деловом и культурном центре Санкт-Петербурга. Среди таких проектов клубный дом Grand House от компании Glorax Development. Он расположен в центральном районе города, недалеко от Невского проспекта, и при этом скрыт от суеты главной городской магистрали исторической застройкой.

Проект премиум-класса обладает классическими преимуществами клубного дома: небольшое количество квартир, собственный подземный паркинг, эмоциональное освещение, которое будет меняться в зависимости от времени суток и погоды, роскошные холлы парадных и собственная коммерческая инфраструктура на первом этаже здания. Квартиры представлены в свободной планировке, что позволит жильцам создать уникальную архитектуру пространства и воплотить любые дизайнерские решения. В этом помогут лоджии, балконы, эркеры, а также террасы, которые спроектированы даже в самых небольших по площади квартирах.

Одно из главных преимуществ жизни в клубном доме – высокий уровень приватности – закрытая территория дворов и ограниченный доступ в парадные. Дворы в клубном доме свободны от машин и устроены таким образом, чтобы детям было комфортно играть, а взрослым отдыхать и общаться. В пешей доступности от Grand House находятся 5 муниципальных и 3 частных детских сада, в том числе с изучением английского языка. Для детей постарше рядом расположены 4 хорошие школы.

Особого внимания заслуживают интерьер и экстерьер дома. Для внутренних пространств выбрана современная классика, которая гармонирует с величественным фасадом здания. Витражные входные группы, благородные оттенки дерева и бронзы в отделке холлов, палитра белого, дымчато-серого и черного камня на полу. Гармония дорогих, но простых решений для тех, кто хочет найти уютное пространство в самом центре Санкт-Петербурга.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Grand House - застройщик ООО "БИЗАНТ", проектная декларация на сайте http://grandh.ru/documents