«Маяковская», «Техноложка» и «Московская». В метро рассказали, кто следующий на ремонт

Глава «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин рассказал о планах по ремонту станций подземки. Две трети эскалаторов в городе работают полвека, отметил он.

По словам главы подземки, из 299 эскалаторов и траволаторов 198 находятся в эксплуатации 50 лет.

«Очень хотим "Технологический институт" закрыть, – заявил Гарюгин. – Это старая станция первого пуска, хотим поставить там вместо трех четыре узкобалюстрадных машины (эскалатора. – Прим. ред.). А так ближайшие станции [где намечается ремонт] – это "Маяковская", "Московская"».

Вероятнее всего, произойдут закрытия уже не в этом году. Гарюгин подчеркнул, что отрицательный эффект для пассажиров от них будет меньше, чем в случае с «Академической», ведь на этих станциях продолжат работать другие вестибюли.

Ранее стало известно, что планы по «Маяковской» сместились на 2020 год. Сейчас, напомним, капремонт идет на «Академической». Работы начались позднее запланированной даты, 30 июля 2018-го, из-за чемпионата мира по футболу. Станцию вновь обещают открыть летом.