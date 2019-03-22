Выходные в Финляндии 23-24 марта: феи, Beatles и фигуративизм

В финской столице в этот уик-энд впору устроить тур по музеям, а детей отправить на фестиваль. Лахти или Оулу ждут поклонников музыки.

Paul Osipow, Forsmark 2012 / Taidehalli

В субботу в южных регионах Финляндии ожидается до плюс пяти градусов Цельсия, возможны дожди. В воскресенье будет солнечно, плюс четыре. В северных районах Суоми – около нуля.

В Хельсинки в разгаре театральный фестиваль для детей и молодежи Hurraa! В программе можно найти представление на интересующий возраст, некоторые из них понятны и без знания финского языка, а есть те, что идут на английском. В субботу, например, покажут постановку FairyCircus, авторы которой с помощью звуковых и световых устройств покажут мир фей.

В Зимнем саду Хельсинки в воскресенье можно прогуляться под музыку – бесплатный концерт даст хор Villimarjat. В репертуаре исполнителей как классическая хоровая музыка, так и хиты Beatles и финской эстрады. Начало в 14:00, вход в саму оранжерею (Hammarskj?ldintie, 1a) тоже бесплатный.

В музее современного искусства Kiasma до 24 марта открыта выставка «Туда и обратно», объединяющая 26 художников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и России. Авторы рассказывают о странствиях, привыкании к новому месту, об ожидании перемен.

Также до воскресенья работает ретроспективная выставка выдающегося финского художника Паула Осипова. В стенах Taidehalli (Nevanderinkatu, 3) представлены его работы в жанрах абстракционизма и фигуративизма. Билет стоит 12 евро.

В воскресенье в музее ЭММА в Эспоо пройдёт мастер-класс Feel the art, участники которого будут заниматься танцевальной импровизацией и физкультурой в окружении произведений искусства. Начало в 12:00, оплачивается только входной билет.

В Лаппеенранте в эти выходные еще можно успеть полюбоваться на ювелирные изделия Kalevala Koru. До 31 марта в музее Южной Карелии проходит выставка «Смело. Своевременно. Неподдельно», приуроченная к 80-летию популярной финской ювелирной марки.

В Лахти в пятницу состоится концерт симфонического оркестра Sinfonia Lahti, знакомого петербуржцам по своим ежегодным концертам в Филармонии. В Сибелиус-тало прозвучат известные мелодии из фильмов и другие шлягеры. Билеты стоят от 30 евро.

В выходные в Лахти устроят выставку-продажу антиквариата. По адресу Асконкату, 9, можно будет приобрести картины, часы, почтовые марки, украшения и книги. Посетителей ждут с 10 до 16 часов, входной билет для взрослого стоит 6 евро.

В Оулу завершается международный музыкальный фестиваль OMF. В выходные коллектив фламенко Compa??a Kaari & Roni Martin представит постановку Kill Carmen, также в субботу можно услышать произведение «Фрагменты Кафки» для сопрано и скрипки венгерского композитора Дьёрдя Куртага.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»