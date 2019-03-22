Карьерный самосвал в Карелии превратил «Форд» в лепёшку. Водителя вызволили, и он продолжил работу

Вторым днём рождения называют четверг, 21 марта, для жителя Карелии Владимира: он не только выжил в страшном ДТП, но и не пострадал.

На технологической дороге в карьере «Карельского окатыша» большегрузный автосамосвал раздавил легковой «Форд». После осмотра медиками водитель вернулся на рабочее место, сообщает газета «Новости Костомукши» со ссылкой на пресс-службу АО «Карельский окатыш». На предприятии ведётся расследование причин ДТП.

О том, как произошла авария, изданию рассказал сам водитель «Форда» – журналисты позвонили ему на работу.

«Я думал, что водитель самосвала меня видит, и поздно понял, что это не так. Caterpillar просто «растоптал» Ford, в котором я находился. Я только успел пригнуться к пассажирскому сиденью. Меня не задело, только ноги зажало. Когда всё закончилось, я почувствовал, что могу шевелиться. Подумал: «Слава Богу, не инвалид!». Повезло, что машина хорошая, крепкая, – говорит Владимир. – Сразу смог передвигаться. Сделали рентген: ни одной косточки не сломано. Только сейчас чувствую, что мышцы болят. Друзья звонят, поздравляют со вторым днём рождения».

О ДТП также отчитываются спасатели в своём паблике «ВКонтакте». К ликвидации его последствий привлекались восемь человек.