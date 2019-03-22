Закрытие «протекающих» станций зеленой линии метро не планируется. Пока

ГУП «Петербургский метрополитен» пока не планирует закрывать станции «Беговая» и «Новокрестовская». Ранее там обвалилась облицовка и случились протечки.

Как рассказал 22 марта глава предприятия Владимир Гарюгин, на данный момент эксплуатация станций не несет угрозы пассажирам.

«Внешний вид никого не радует», – заявил Гарюгин.

«Пока вопрос закрытия не рассматривается, но все течет, все меняется», – добавил он.

Напомним, ранее очевидцы обратили внимание на то, что на станции «Беговая» из стен сочится вода. «Метрострой» заявил, что это явление, характерное для всей петербургской подземки. Еще до этого станции «Беговая» и «Новокрестовская» лишились части облицовочной плитки, а «Петербургский метрополитен» подал иск к КРТИ, чтобы принудить его через суд устранить замечания.