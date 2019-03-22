Происшествия
ФСБ проводит обыски в Петербурге, Москве и Липецке по делу о хищении средств гособоронзаказа
Обыски в Петербурге, Москве и Липецке проводят сотрудники Федеральной службы безопасности 22 марта. Мероприятия связаны с уголовным делом о хищении средств гособоронзаказа на станкостроительных предприятиях.
«Уголовное дело о мошенничестве возбудили «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности», - рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
В настоящий момент оперативники изымают документы и носители информации.