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Происшествия
22.03.2019 09:42
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Волхонское шоссе частично перекрыто фурой. Ночью оттуда увозили пострадавших

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на Волхонском шоссе, госпитализированы два человека. Его последствия сказываются до сих пор.

«Волхонское шоссе перекрыто фурой. Съехала в кювет и перекрыла полосу движения в сторону кладбища от Киевского шоссе. Плотно, пробка», – пишут очевидцы утром 22 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Волхонское шоссе частично перекрыто фурой. Ночью оттуда увозили пострадавших

«Эта авария произошла еще ночью, часов в 12, <..> мужик на «Фокусе» уснул и фуре в лоб прилетел. Это уже всех растащили, – поясняет Леонид. – Мы там сегодня были, осколки убирали, и водитель фуры рассказал, что Ford Focus ему прилетел в лоб: мужик на «Фокусе» уснул». «Да-да, в три часа ночи ехал мимо, одну легковушку грузили на эвик, вторая ждала своей очереди. И дорога была вся в обломках, сейчас подмели уже», – добавляет Сергей.

«В 3:30 «Фокус» в хлам еще стоял далеко позади фуры, видимо, после лобового удара. Для фуры, похоже, он был нежданным сюрпризом, – отмечает Макаров. – Дорога была мокрая, но без наледи. После дождя фары были практически бесполезными, темно и не видно разметки. Я там сегодня более 60 не решился ехать, а кто-то, видимо, сильно спешил».

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 марта около 23:45 на Волхонском шоссе, 1, столкнулись три транспортных средства: «Форд Фокус» под управлением мужчины 1972 года рождения, «Вольво» с мужчиной 1978 года рождения и «Шкода», за рулём которой была женщина 1965 года рождения. Водители «Форда» и «Шкоды» были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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