В полицейскую будку возле консульства России в Греции швырнули гранату

Гранату бросили в полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах утром 22 марта. Злоумышленники скрылись на мотоцикле.

Инцидент произошел в 3:30 ночи (4:30 мск), сообщили РИА Новости в посольстве России в Греции. По данным дипмиссии, мимо консульского отдела проезжали двое, которые бросили взрывное устройство в полицейскую будку. Граната сдетонировала, однако будка получила повреждения. Пострадавших нет.

«Нанесен незначительный материальный ущерб», — указали в посольстве.

На место прибыли саперы и сотрудники полиции, которые начали расследование ЧП.