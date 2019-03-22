Туристка из Китая заплатила за экскурсию по Царскому Селу 156 тысяч рублей. Недобровольно

Туристка из Китая стала жертвой карманников в Пушкине. Преступники вытащили у неё из рюкзака кошелёк с деньгами и сняли с карты 6 тысяч юаней.

По данным «Фонтанки», 55-летняя жительница города Наньин утром 21 марта гуляла в Царском Селе. Когда она открыла рюкзак, то не нашла там кошелька, в котором лежали 13 тысяч рублей, 6 тысяч юаней (57 тысяч рублей), паспорт и карта китайского банка. Через некоторое время ей пришло смс-уведомление о списании со счёта суммы, эквивалентной 86 500 рублям. Общий ущерб составил 156 680 рублей.

К вечеру туристка очнулась и написала заявление в полицию Красногвардейского района. Она объяснила, что обращение ей нужно для заявления в страховую компанию по возвращении домой.