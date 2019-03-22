Желание летать стоило петербуржцу жизни. После недели в реанимации умер юноша, разбившийся на Гражданке

В реанимации умер 17-летний петербуржец, который «хотел летать». После прыжка с высоты десятого этажа молодой человек прожил неделю.

Как стало известно «Фонтанке», днем 21 марта в палате интенсивной терапии детской городской больницы им. Раухфуса умер юноша 2001 года рождения. Тремя днями раньше его перевезли в стационар для несовершеннолетних из горбольницы №3. В уточненном диагнозе фигурировали закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом таза. Эти травмы молодой человек получил при падении с десятого этажа дома по улице Ольги Форш.

После случившегося возлюбленная пострадавшего рассказывала полицейским: ее друг весь день вел себя неадекватно, а к вечеру заявил, что хочет летать. Ранее наше издание уже сообщало, что в крови юноши после найдут следы некоего вещества.

К своим 17 годам уроженец Саратовской области, живший в купленной на имя матери комнате, имел судимость за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Также его привлекали к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Мать погибшего сейчас в командировке в Китае. Отец с семьей не живет.