В квартире на Стойкости нашли полкило наркотиков

Полиция нашла дома у петербуржца полкило наркотиков. Все вещества были растительного происхождения.

По данным «Фонтанки», осмотр квартиры 32-летнего неработающего мужчины прошёл 20 марта в Кировском районе города. В доме №19/3 на улице Стойкости люди в погонах столкнулись с крупным размером запрятанного — в общей сложности пакеты с веществами весили 480 граммов.

Следственное управление УМВД России по Кировскому району возбудило уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Мужчина, устроивший из своей квартиры склад, задержан.