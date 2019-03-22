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Происшествия
22.03.2019 09:00
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Ушаковскую развязку перекрывали из-за массового ДТП. Автомобилисты насчитали десятки машин

Массовое ДТП утром 22 марта спровоцировало мощный транспортный коллапс в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, Ушаковскую развязку рано утром пришлось перекрыть из-за ДТП. Сейчас движение ограничено, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Число участников массовой аварии уточняется.

«Один из участников этого ДТП пишет – 17 машин», – передает Ярослав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Считал лично – 30 машин», – добавляет Александр.

Ушаковскую развязку перекрывали из-за массового ДТП. Автомобилисты насчитали десятки машин

Участники группы отмечают, что рано утром на дороге была гололедица.

«В сторону Старой Деревни посреди рядов стоял «Солярис» на аварийке. Я еле объехал, после меня, видимо, ему натолкали хорошенько», – предполагает Паша. Андрей тоже проезжал это место: «Я на мост поднялся, там авария! Хорошо, что сдвинулся влево. Через секунд 30 прилетел «Фольц» мимо меня во впереди стоящего! Пронесло: если б не сдвинулся, это чудо прилетело бы в меня».

«По мосту проехал, по ходу, разобрали в сторону Старой Деревни, понемногу там пускают, – рассказывает Максим. – Лично проехал, но месиво, кажись, было не только в направлении города. Уже за виадуком стоит много народу, и сотрудники ДПС ведут разбор полетов, как понял, той части, где аварии были по пути из центра (много ошметков авто). Ну а на стороне «в центр» жесть – каша, конечно».

«Там так плотно, что не встать ногами, – пишет Герман. – А навстречу женщина оттуда бежала... Глаза испуганные и безнадёжные. На предложение о помощи отказалась и дальше куда-то побежала».

Уже в 7:21 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 4-километровую пробку на Приморском проспекте, в которой автомобилисты проводили около часа, хотя обычно на проезд этого участка уходит 4 минуты. В 7:39 пробка выросла до 5 километров – от Яхтенной улицы до Ушаковского моста.

Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», плотно на всех улицах, ведущих в сторону Приморского проспекта, в том числе на Торфяной дороге, Коломяжском проспекте. Пользователи навигатора отмечают, что пробки выросли и в Выборгском районе: на проспектах Энгельса, Тореза и более мелких улицах – стоять в них приходится минут на 15-20 дольше обычного.

Ушаковскую развязку перекрывали из-за массового ДТП. Автомобилисты насчитали десятки машин

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