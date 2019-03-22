При взрыве на заводе пестицидов в Китае пострадали 640 человек. Большинство ранило осколками выбитых стекол

В результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек, а число пострадавших увеличилось до 640 человек. Об этом сообщили китайские власти, пишет 22 марта Reuters.

Большинство пострадавших приняли 16 местных больниц. 32 человека находятся в критическом состоянии.

По данным агентства, огонь от пожара после взрыва перекинулся на соседние промышленные здания. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего.

Взрыв на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi, который производит пестициды, произошел 21 марта. Взрывной волной выбило стекла в окнах близлежащих домов, а также в школе. Большинство пострадавших получили ранения в результате разлета осколков.