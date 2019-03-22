Около 24 тысяч человек были эвакуированы накануне в Петербурге. «Вова» заставил попотеть почти 2 тысячи полицейских

Проснувшиеся анонимные «минёры» снова взялись за старое. Четверг стал самым массовым днём эвакуаций за последние дни: были осмотрены 662 объекта инфраструктуры.

Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, письма начали приходить на адреса организаций в 9 утра. Последняя весточка из рассылки была получена около двух дня. Угрозы поступали с двух адресов, в названии которых снова фигурировало имя Vova Putin. Содержание было следующим: «Добрый день! Здание заминировано, согласно плану подрывов 14/88 от 31.12.2018 по указу ФСБ. Действуйте по плану зимней вишни – не эвакуируйте людей, закройте все выходы. Взрывное устройство активировалось автоматически с момента открытия письма. Помните, что не сообщение о террористических актах – уголовно наказуемо. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» (орфография и пунктуация сохранена)

Более короткие послания были посвящены минированию метро, мостов и некоторых зданий. Однако заканчивались они одними и теми же пожеланиями, которыми хулиганы пародировали Дмитрия Медведева.

В итоге было смотрено около 700 объектов. Это станции метро, мосты, офисы «Петроэнергосбыта», школы, администрации районов, вузы, больницы, Мариинский театр, Исаакиевский собор, Эрмитаж и так далее. На месте работали более 1800 сотрудников полиции. Эвакуировать пришлось почти 24 000 человек.

О том, как проходила эвакуация в Петербурге в четверг, читайте в трансляции «Фонтанки».