СМИ: Путин и Меркель получили приглашения на форум «Петербургский диалог»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель получили приглашение на форум «Петербургский диалог». Об этом 22 марта сообщает General-Anzeiger со ссылкой источники, близкие к организаторам мероприятия.

Газета отмечает, что приглашение столь высокопоставленным гостям делается только тогда, когда есть большая вероятность получить от них положительный ответ.

Автор материала напоминает, что оба лидера не принимали участие в форуме с момента возникновения кризиса вокруг Крыма, а встреча может стать новым витком в развитии отношений между Россией и Германией.

«Петербургский диалог» — форум гражданских обществ России и Германии. Он был создан в 2001 году по инициативе Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера. Главной целью форума является создание надежной основы для развития российско-германских отношений. В этом году форум пройдет с 18 по 20 июля в Петерсберге, который расположен недалеко от Бонна.