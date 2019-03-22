США заподозрили российские суда в нарушении нефтяных запретов по Северной Корее

США внесли российские суда «Тантал» и «Витязь» в список кораблей, которые нарушили режим санкций против Северной Кореи. Они якобы участвовали в перевалке нефти и нефтепродуктов на танкеры КНДР или с них в открытом море. Об этом сказано в совместном заявлении американского Минфина, Береговой охраны и Госдепартамента.

В перечень включены 18 судов под флагами Того, Сьерра-Леоне, Панамы, Южной Кореи, Сингапура, а также неопознанные. Доказательств того, что они отгружали топливо КНДР или принимали его на борт, не приводится.

В заявлении отмечается, что этот список — не санкционный, но некоторые корабли могут принадлежать людям или компаниям, в отношении которых уже введены ограничительные меры.

В сентябре 2017 года Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой странам-членам организации, в том числе России, запрещен экспорт нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Такое решение было принято из-за северокорейской ракетно-ядерной программы.