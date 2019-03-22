Американец признал вину в рассылке взрывных устройств оппонентам Трампа

Американец Сизар Сэйак, который, по данным властей, рассылал самодельные взрывные устройства оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину. Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет ТАСС.

По версии следствия, Сэйак разослал по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой действующего президента. Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал.

В числе преступлений, в которых обвиняют Сэйака, применение оружия массового уничтожения, а также транспортировка взрывных устройств из одного штата в другой.