«Они еще покажут». СКА с трудом прошел «детский сад» и попал на ЦСКА

«Локомотив» привез в Петербург на пятый матч со СКА самую молодую команду в истории Кубка Гагарина и чуть не испортил армейцам домашний праздник. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о решающей игре полуфинала Западной конференции.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не соврал, когда после одного гола своих подопечных в двух матчах в Петербурге пообещал, что в Ярославе результативность будет выше. В третьей игре у себя дома железнодорожники забили три, и этого хватило для первой победы в серии. Но уже в следующем матче у ярославцев наступила засуха. Как итог – третье поражение и всего один шаг до вылета. Зато «Локомотив» установил другое достижение. Команда Квартальнова весь сезон была одной из самых молодых в КХЛ, но в четвертой игре полуфинала Западной конференции ярославцы превзошли самих себя. Средний возраст игроков «Локомотива» составил 24,09 года – это самый молодой состав в плей-офф за 11-летнюю историю лиги. Для сравнения у СКА в той игре средний возраст был 26,8 лет.

Вероятно, решив, что терять уже нечего, Квартальнов пошел еще дальше и на пятую, решающую игру, еще больше омолодил команду – до 23,02 лет. Кроме того, в состав вошли 17 собственных воспитанников. У СКА – 26,8 и всего два своих воспитанника. Хоккейные тв-эксперты посмеивались, изучая состав ярославцев. «Шансы? Да какие тут шансы с таким детским садом?», – высказался один из них в коридорах Ледового дворца.

Но именно «Локомотив» открыл счет в матче. Забил 21-летний Денис Алексеев с передачи сверстника Михаила Беляева. На льду в этот момент у СКА находились три игрока «за 30»: Динар Хафизуллин (30), Антон Белов (32), Евгений Кетов (33).

В перерыве зрителей Ледового дворца вновь развлекала фигуристка. На этот раз – бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова. У бортика гадали, кого СКА пригласит в следующий раз. Всех рейтинговых петербургских фигуристок уже перебрали. Решили, что пора приглашать Тамару Николаевну Москвину.

На старте второго периода СКА все-таки сломил ярославцев. Петербуржцы провели ураганную атаку, в буквальном смысле вскружив голову 20-летнему голкиперу «Локомотива» Илье Коновалову. Голевой бросок Никиты Гусева Коновалов встретил спиной, что позволило ему получить уникальный для хоккейного вратаря шанс: во всех подробностях рассмотреть полет шайбы в ворота.

Дубль Гусев оформил, когда Коновалов лежал на льду. В вип-ложе президент «Зенита» Александр Медведев отбил «пять» олимпийскому чемпиону по дзюдо Тагиру Хайбулаеву.

«Локомотив» не сдался и, благодаря пасу 18-летнего Григория Денисенко на одного из самых «старых» игроков «Локомотива» 28-летнего Степана Санникова, сократил отставание. Другой 18-летний ярославец Даниил Мисюль в драке завалил на лед 27-летнего Максима Карпова.

Вероятно, Мисюль хотел добавить эмоций своей команде, но не получилось: Алексей Бывальцев, еще недавно питавшийся через трубочку из-за жуткой травмы, забил четвертый в ворота «Локомотива».

Ярославская молодежь не давала расслабиться до последнего момента. Голевую передачу на Даниила Апалькова вновь отдал юниор Денисенко, сократив отставание до минимума. За три минуты до конца третьего периода Мальцев забил, но оказалось, что сделал он это коленом. Судьи взятие ворот отменили. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время дисциплина подвела юных железнодорожников. К началу шестой минуты «Локомотив» получил три удаления подряд. Дважды одно нарушение накладывалось на другое и гостям приходилось играть втроем против пятерых соперников. Это было чрезмерное испытание для юных хоккеистов. В итоге на 67 минуте встрече они пропустили гол от Хафизуллина, выбивший их из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. СКА в свою очередь вышел в финал, где его уже поджидал ЦСКА.

– Рад за нашу молодежь, – комментировал итоги серии Квартальнов. – Они выросли в этой серии. Они еще покажут. Мы ведь и в предыдущем матче сыграли неплохо, но плей-офф это все равно дуэль вратарей. Почему было так много удалений в конце? Это же молодежь. Парням по 19-20 лет. Не справились немного с нагрузками под конец.

- Почему не стали брать просмотр последней шайбы?

– В конце мы просили посмотреть, но нам скажут, что там ничего не было. У нас бы точно ничего не было. Клюшку нельзя трогать, там до этого было движение ногой. В плей-офф такие вещи происходят, на это нужно реагировать

Квартальнов оставался верен себе до конца. Впрочем, как и Илья Воробьев.

– Спасибо «Локомотиву» за серию, хорошая была серия и игра, очень напряжённая, как и все. Готовимся дальше.

- Вы говорили, что серия со «Спартаком» вас многому научила. Чему научила вас серия с «Локомотивом»?

– Каждая серия чему-то учит, прежде всего командности. Плей-офф – хорошая мясорубка, все серии учат.

- Перед серией с ЦСКА вас на пугает то, как легко команда теряет преимущество?

– С ЦСКА будет другая серия.

- Понятно, но этот момент вас не пугает.

– Не пугает.

А нас пугает. До встречи в финале Западной конференции. Первая игра ЦСКА – СКА пройдет 28 марта. Серия начинается в Москве.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»