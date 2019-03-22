Под Петербургом машинист нажал на тормоза. Поезд остановился у привязанной к рельсам собаки

Привязанного к железнодорожным путям пса спас сотрудник РЖД в Гатчинском районе Ленобласти 21 марта. Машинист вовремя заметил беспомощное животное и успел остановить состав.

Как пишет 47news, привязанную к рельсам собаку машинист поезда увидел на подъезде к станции Антропшино.

«Как только мы узнали о том, что собака привязана к рельсам, отправили туда людей, но животного на месте уже не было. Выяснилось, что его спас машинист поезда. Он остановил состав, отвязал собаку и отвёл в сторону", — рассказала изданию зоозащитница Вероника.

По её словам, это уже второй случай, когда собаку привязывают к рельсам в этом районе. «Прошлый раз спасли – лапу отрезало и морда была поездом разбита», — отметила собеседница.