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Происшествия
22.03.2019 00:18
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Под Петербургом машинист нажал на тормоза. Поезд остановился у привязанной к рельсам собаки

 

Привязанного к железнодорожным путям пса спас сотрудник РЖД в Гатчинском районе Ленобласти 21 марта. Машинист вовремя заметил беспомощное животное и успел остановить состав.

Как пишет 47news, привязанную к рельсам собаку машинист поезда увидел на подъезде к станции Антропшино.

«Как только мы узнали о том, что собака привязана к рельсам, отправили туда людей, но животного на месте уже не было. Выяснилось, что его спас машинист поезда. Он остановил состав, отвязал собаку и отвёл в сторону", — рассказала изданию зоозащитница Вероника.

По её словам, это уже второй случай, когда собаку привязывают к рельсам в этом районе. «Прошлый раз спасли – лапу отрезало и морда была поездом разбита», — отметила собеседница.

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