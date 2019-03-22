Евросоюз заявил, что не признает Голаны частью Израиля

Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

"Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории", – цитирует Косьянчич агентство РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. «По прошествии 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что имеет решающее, стратегическое и важное для безопасности Израиля и региона значение», — написал Трамп в твиттере.