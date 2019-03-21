Зеленский: По вступлению Украины в НАТО и ЕС нужен референдум

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что решение о вступлении Украины в НАТО и ЕС должно быть принято жителями страны посредством референдума.

"Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают – в тот или иной союз", – заявил он 21 марта в интервью нескольким западным СМИ, видео которого размещено на YouTube-канале команды Зеленского.

Кроме того, Зеленский усмотрел связь между недавним решением о внесении изменений в конституцию Украины и предстоящими выборами президента страны. "То политическое решение, которые сейчас было принято у нас в конституцию, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным", – сказал шоумен.

19 февраля действующий президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в конституцию страны, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Выборы президента Украины должны пройти 31 марта. Зеленский возглавляет рейтинги симпатий украинских избирателей уже несколько недель подряд.