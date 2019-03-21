Суд разрешил «Мужское государство». Ненавистнику женщин отметили приговор

Создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову, признанному виновным в возбуждении ненависти к женщинам, отменили приговор. Решение вынес Советский районный суд Нижнего Новгорода 21 марта.

Как рассказал Поздняков «Новой газете», пересмотр дела состоялся в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК. "Освобожден от наказания, условку и судимость сняли», — сообщил он.

В конце декабря 2018 года Позднякова приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Фитнес-тренер создал группу «Мужское государство» «Вконтакте», где устраивал травлю девушек. По информации «Медиазоны», в сообщество был внедрен провокатор ФСБ, который в итоге и привел молодого человека на скамью подсудимых.