Главу Росгеологии уволили

Уволен глава Росгеологии Роман Панов. Об этом вечером 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко.

«Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение», — добавила Тарасенко.

9 марта сообщалось, что арестован бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, мужчина в 2011 году получил от бизнесмена 5 млн рублей «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области». Он якобы собирался передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. Тогда молодого человека еще звали Руслан Ганижев, он дал признательные показания. Суд назначил ему подписку о невыезде.

Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как он играет в компьютерную игру, одновременно рассказывая о сексе с сотрудниками Росгеологии и угрожая другим участникам онлайн-игры.