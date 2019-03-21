При крушении парома на Тигре у Мосула погибли 72 человека

На реке Тигр близ города Мосул на севере Ирака затонуло пассажирское судно, погибли 72 человека, в том числе 33 женщина и 12 детей, сообщили в Управлении гражданской обороны Ирака.

По информации иракских СМИ, судно со 170 пассажирами на борту затонуло в районе природного парка Аль-Джазира, сообщает турецкое агентство Анадолу.

По информации Минздрава Ирака, еще около 30 человек доставлены в больницы второго по величине города страны – Мосула.

Местные источники сообщают, что максимально разрешенное число пассажиров для паромов подобного класса не превышает 50 человек.