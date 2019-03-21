В Выборге жижа из грязи засосала восьмилетнего мальчика. Вытаскивали ребёнка сотрудники МЧС

Весенняя распутица раскинулась в одном из дворов Выборга. В топь из воды и глины провалился школьник. Чтобы его освободить, пришлось воспользоваться дверью и помощью спасателей.

Как рассказала «Фонтанке» 21 марта жительница Выборга Галина, застрявшего в жиже ребёнка она заметила во дворе между 54 и 56 домами на улице Приморская. Школьник крепко стоял в грязи и не мог выбраться. Очевидцы проложили к пленнику тропинку из доски и двери.

«Двое пожилых мужчин пытались освободить мальчика, но ему было больно, сапоги заполнило жижей. Удалось вытащить одну ногу», — отметила Галина.

Попытки не привели к успеху. На место вызвали сотрудников МЧС, которые вернули восьмилетнего ребёнка на твёрдую землю.