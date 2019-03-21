Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает возможным идти на компромиссы ради возвращения украинского суверенитета над Крымом и частями Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Об этом Зеленский сообщил журналу «Новое время», сообщает "Лента.ру".

Он указал, что в данном случае можно рассматривать культурно-языковые особенности Крымского полуострова и Донбасса.

«А что касается всего остального — если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда-нибудь смогут иметь в России», — говорится в ответе кандидата в президенты Украины.

Возвращение Крыма также входит в список главных предвыборных обещаний действующего главы государства Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая сейчас, согласно данным опросов, занимает второе место по популярности среди кандидатов.