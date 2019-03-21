СКА прошел «Локомотив». За выход в финал Кубка Гагарина петербуржцы сразятся с ЦСКА

Победой для хоккейного клуба СКА завершился пятый матч полуфинала Западной конференции КХЛ против ярославского «Локомотива» в четверг, 21 марта, в Петербурге. Армейцы выиграли в овертайме со счетом 5:4 (0:1, 4:1, 0:2, 1:0).

Голы у СКА забили Никита Гусев (21 и 25 минуты), Артем Зуб (31), Алексей Бывальцев (38) и Динар Хафизуллин (67). Голы за «Локомотив» забили Денис Алексеев (5), Степан Санников (31), Даниил Апальков (46), Рушан Рафиков (53).

Таким образом СКА выиграл в серии со счетом 4-1. В финале Западной конференции петербуржцы встретятся с ЦСКА.