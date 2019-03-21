Зенитовцы Дзюба, Кузяев и Жирков сыграют против сборной Бельгии с первых минут
Тренерский штаб сборной РФ по футболу определился со стартовым составом на первый отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Бельгии, сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter.
На поле выйдут Артем Дзюба, Денис Черышев, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Далер Кузяев, Геогрий Джикия, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Маринато Гилерме и Юрий Жирков.
Стартовый состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против @BelRedDevils #BELRUS #euro2020 pic.twitter.com/sTmYJliZay
— Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2019 г.
В запас определены Андрей Лунев, Антон Шунин, Георгий Щенников, Максим Беляев, Иван Игнатьев, Андрей Семенов, Юрий Газинский, Магомед Оздоев, Федор Смолов, Федор Чалов, а также Алексей и Антон Миранчуки.
Матч в Брюсселе начнется в 22:45 мск.