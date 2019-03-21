Бедность в России рекордно снизилась

Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства 21 марта. Это самый низкий уровень с 2014 года.

По данным Росстата, в России проживает 18,9 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума. Это на 0,4 миллиона меньше, чем по итогам 2017 года. Тогда доля бедных россиян составляла 13,2 процента от населения.

Опрошенные РБК экономисты отмечают, что снижение бедности отчасти связано с прошедшими в 2018-м выборами президента, из-за которых власти проводили индексацию зарплат работников бюджетной сферы.