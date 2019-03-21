Facebook признал ошибку. Пароли пользователей были доступны сотрудникам соцсети

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявил вечером 21 марта вице-президент Facebook по проектированию, безопасности и конфиденциальности Педро Канахуати.

"В ходе обычной проверки безопасности в январе мы выяснили, что пароли ряда пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных", – сообщил он. В компании отметили, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.

"Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные", – уточнил вице-президент соцсети. С его слов, проблема была устранена, в качестве мер предосторожности компания предупредит всех, чьи пароли были обнаружены в открытом виде.

По оценке Facebook, уведомления об инциденте получат порядка "сотен миллионов" пользователей Facebook Lite, "десятки миллионов" пользователей Facebook и "десятки тысяч" пользователей Instagram. Facebook Lite – это упрощенная версия Facebook, в основном используемая людьми в регионах со слабым сигналом подключения к сети.